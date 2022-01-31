Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM В Свердловской области готовы ужесточить антиковидные меры. Причиной такого решение стало распространение коронавирусной инфекции в регионе. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

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Чиновник отметил, что региональный оперштаб объявит об ужесточении антиковидных мер уже первого февраля. Однако Креков не уточнил какими именно будут новые ограничения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе ослабили антиковидные меры. В кинотеатры, торговые центры и заведения общественного питания пока можно попасть без QR-кода.