Новосибирск, , 11:15 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 января, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2407 пациентов, в том числе 110 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отметим, что днём ранее, 26 января, с COVID-19 и с подозрением на него были госпитализированы 2346 пациентов, в том числе 91 ребёнок.

При этом за сутки было выявлено 344 случая заражения коронавирусом (всего 101 757 случаев, выздоровели 377 человек (всего 73 542 человека), скончались 12 пациентов (всего 4580 пациентов). В отделениях реанимации сейчас находится 261 человек, на ИВЛ — 49 пациентов.