Абакан, , 09:35 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 152 человека. В то же время выявлено 393 новых случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В большинстве случаев заразившиеся обратились к врачам с признаками ОРВИ или пневмонии, либо входили в число контактных лиц.

«6 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 19 — при самостоятельном обследовании, 6 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметил и в правительстве.

Таким образом, всего с начала 2022 года в республике подтверждено 3846 носителей коронавируса. Коэффициент распространения инфекции за последние семь дней составил 2,3.