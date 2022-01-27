Белгород, , 13:59 — REGNUM На дистанционное обучение по эпидситуации переведены 1 092 школьника в Белгородской области — это менее 1% от всех учащихся, сообщили ИА REGNUM 27 января в региональном оперативном штабе.

Пустой класс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Всего закрыты на карантин 105 классов в 78 учебных заведениях, в дошкольных учреждениях разобщены 775 воспитанников — это 37 групп в 36 детских садах. В целом, среди детей показатель заболеваемости COVID-19 составляет 5%, за неделю в регионе зафиксировали 63 случая, а общий показатель — 26,6 на 100 тыс. жителей.

По всем детским возрастным группам недельные показатели заболеваемости ниже эпидпорога на 23−25%.