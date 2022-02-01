Красноярск, , 13:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 2537 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 295 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в федеральном оперативном штабе.

Маски ИА REGNUM

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За весь период пандемии в регионе выявлено 190 302 носителя коронавируса, выздоровели 169 375 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 702 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Красноярском крае было выявлено 1423 носителя коронавируса, госпитализирован 101 пациент, выздоровел 601 человек.

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