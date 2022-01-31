Якутск, , 11:47 — REGNUM Несовершеннолетние жители Якутии, которым 28 января поставили прививку от коронавируса, перенесли вакцинацию хорошо. Об этом заявила на брифинге заместитель председателя правительства республик Ольга Балабкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация dfuhlert

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Читайте также: В Якутии растёт количество тяжёлых больных COVID-19

Первыми были вакцинированы дети медицинских работников. Их состояние мониторят.

Ольга Балабкина призвала жителей республики вакцинироваться и ускорить ревакцинацию. Она подчеркнула, что привитые от коронавируса якутяне чаще всего переносят заболевание в более лёгкой форме либо бессимптомно.

В Якутии ревакцинированы более 125 тыс. человек, первый компонент вакцины получили около 80% жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в реанимациях ковидных госпиталей Якутии находятся 89 пациентов в тяжёлом состоянии. Количество таких больных возросло, 14 якутян подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.