Белгород, , 13:33 — REGNUM В Белгородской области 28 января госпитализированы 107 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 328 человек, скончались от осложнений пять жителей.

В больнице Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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По данным регионального оперштаба, в стационарах находятся 874 пациента, в том числе 37 — на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 4 878 жителей, на самоизоляции 13 192 человека.

Всего в Белгородской области выявлено 86 082 носителя коронавируса, выздоровели 78 423 человека, скончались 1 907 ковид-пациентов.

Завершили иммунизацию от COVID-19 уже 959 267 белгородцев, всего на вакцинацию записались 1 045 104 жителя региона.