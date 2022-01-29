Петрозаводск, , 00:17 — REGNUM В столице Республики Карелия Петрозаводске от осложнений вызванных COVID-19 в один день скончалась пожилая семейная пара, сообщил 28 января региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

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По его словам, муж 1937 года рождения и жена 1935 года рождения заболели ковидом друг за другом после Нового года. Были госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу.

«Оба имели серьезные сопутствующие заболевания, болезнь у обоих протекала тяжело. Оба были не привиты», — заключил чиновник.

Охлопков отметил, что пожилые люди с множеством хронических заболеваний наиболее уязвимы перед коронавирусом, наиболее часто сталкиваются с осложнениями ковида. Меры профилактики заражения необходимо соблюдать и самим пожилым людям, и тем, кто с ними общается.

«Жизненно важно сделать вакцинацию и ревакцинацию», — подчеркнул министр здравоохранения Карелии.

Отметим, на 28 января в Карелии зарегистрировано 96 869 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 684 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 658 инфицированных (117 — дети), что на 138 больше, чем суетами ранее. Среди новых случаев большинство не были вакцинированы — 639 (97,1%). За сутки в стационары было госпитализировано 138 пациентов, что на 76 больше, чем днем ранее.

Таким образом на данный момент в ковидных стационарах получают лечение 690 пациентов, в состоянии средней тяжести — 620 человек, в тяжёлом — 61, в том числе один привитый. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь девяти крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 92 009 человек, за последние сутки — 404. За сутки зарегистрированы пять умерших от ковида, что на одну больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1304 человек.

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