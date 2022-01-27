Ульяновск, , 12:46 — REGNUM В Ульяновской области возросло суточное число переболевших ковидом пациентов. В то же время зафиксированы новые летальные исходы. Это следует из статистики оперштаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По сведениям на 27 января, с начала пандемии в Ульяновской области вылечились от ковида 117 635 человек, из них за последние сутки выписаны 282 пациента. Это на семь выздоровевших больше, чем было 25 января.

Жертвами пандемии стали ещё шесть ковидных больных. Всего в Ульяновской области умер 4051 пациент с коронавирусом, смертность составила 3,23% (от числа подтверждённых случаев заражения).

Напомним, что всего в регионе официально выявлено 125 336 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки в больницы госпитализировали 92 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области до 10,1% увеличилось количество пациентов, которые переносят COVID-19 в тяжёлой форме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области госпитализированы ещё 92 пациента с коронавирусом