Тамбов, , 14:49 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 69 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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28 января подтверждено 337 новых случаев заражения коронавирусом — на 38 больше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 66 тыс. 490 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 59 тыс. 846 пациентов, в том числе 139 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1917 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.