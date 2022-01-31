Нижний Новгород, , 13:08 — REGNUM Нижегородские поликлиники переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, отвечая на вопросы пользователей на своей странице в социальных сетях.

Поликлиника Samregion.ru

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«Рабочий день начинается в 6:30 и заканчивается в 23 часа. Кроме того, частично неотложная помощь оказывается силами поликлиник и в ночное время, когда требуется неотложная помощь и детям, и взрослым для того, чтобы снизить температуру либо проконсультировать», — заверил губернатор.

Также он добавил, что в круглосуточном режиме работает единая горячая линия по номеру 122.

«Вся система мобилизована более, чем на 200%», — подчеркнул Никитин.

Глава области напомнил, что невакцинированные граждане в возрасте старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, гражданам указанной возрастной категории после прививки режим самоизоляции рекомендован.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в регионе организации общественного питания в период с 23:00 до 6:00 мск не смогут принимать посетителей, а будут работать только в режиме доставки или навынос. При этом данная норма не распространяется на учреждения, которые пускаю гостей только с предъявлением медсертификата о вакцинации или перенесенном заражении коронавирусом.

Детей без сопровождения родителей или законных представителей не будут пускать в торговые и торгово-развлекательные центры.

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