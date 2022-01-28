Улан-Удэ, , 09:53 — REGNUM Занятость коечного фонда в ковидных стационарах Бурятии, по данным на 28 января, составляет 86,7%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего для лечения пациентов с COVID-19 оборудовано 1654 койки.

Ковидный стационар. Бурятия Правительство Бурятии

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Из них к настоящему времени занято 1434. Состояние 698 больных осложнено внебольничной пневмонией. 106 тяжёлых пациентов находятся в отделениях реанимации, 39 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё 11 612 носителей.

За сутки в республике от COVID-19 скончались восемь человек, один из которых был младше 65 лет. Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе за весь период пандемии достигло 2597.

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