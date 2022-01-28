Кемерово, , 08:46 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 28 января, в стационарах и на домашнем карантине находится 20 967 человек. Днём ранее — 19 832 человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 503 случая заражения коронавирусом. За это же время 221 пациент выздоровел, восемь кузбассовцев скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 93 420 случаев заражения, 84 972 человека выздоровели, 1879 пациентов скончались. Медицинскую помощь получают 6569 пациентов с COVID-19.