Горно-Алтайск, , 12:15 — REGNUM Все школы в столице Республики Алтай Горно-Алтайске с 31 января переводятся на дистанционный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

Заснеженный Горно-Алтайск Наталья Сладкова

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Из дома школьники будут учиться до 6 февраля. Однако в дальнейшем эта мера может быть продлена, исходя из эпидемиологической ситуации. Кроме того, на «дистант» перейдут учреждения дополнительно образования.

По данным на 31 января, в республике подтверждено 14 случаев заражения штаммов коронавируса «Омикрон». В ковидных стационарах региона развёрнуто 320 коек.

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