Петропавловск-Камчатский, , 07:45 — REGNUM На Камчатке из-за COVID-19 более 4 тыс. школьников переведены на дистанционный формат обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в краевом правительстве.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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На Камчатке из-за распространения гриппа или ОРВИ закрыты на карантин полностью четыре школы и один детский сад. По этим же причинам на карантине находятся 44 класса.

При выявлении среди школьников случаев заражения коронавирусом весь класс переводят на дистанционный формат обучения. Так COVID-19 заболел 161 ребёнок, на «дистанте» — 144 класса, в которых обучается 4235 человек.

«Эта цифра соответствует примерно 12% общего количества обучающихся в регионе. Управление образования, получая от Роспотребнадзора общие списки детей, находящихся на дистанте, направляет их в учреждения дополнительного образования с тем, чтобы те не посещали занятия. Это позволяет минимизировать возможность передачи инфекции от тех, у кого заболевание проходит бессимптомно», — пояснила министр образования края Александра Короткова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье приступили к добровольной вакцинации детей и подростков от COVID-19. Двухкомпонентная вакцина уже поступила и распределяется по медучреждениям.