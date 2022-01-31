Воронеж, , 10:07 — REGNUM Плановый приём и госпитализацию пациентов временно приостановили в Воронежской области с 28 января, сроки возобновления пока не называются. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию департамента здравоохранения Воронежской области.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

«С 28 января 2022 года во всех медучреждениях временно приостановлен плановый консультативный прием и диагностические обследования взрослого населения, а также профилактические осмотры и диспансеризация детского и взрослого населения», — говорится в сообщении.

Исключением станет медосвидетельствование призывников, а также при первоначальной постановке на воинский учет, проведение медицинских экспертиз и медицинских освидетельствований, также продолжится углубленная диспансеризация граждан, перенесших коронавирус. Исключением станет также проведение предварительных медицинских осмотров, при невозможности их переноса на более поздние сроки. Плановую помощь будут получать пациенты с новообразованиями, в том числе и при подозрении, диспансерное наблюдение получат пациенты с диагностированными артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и коморбидными состояниями с ухудшением состояния и невозможностью оказания медицинской помощи дистанционно или на дому. Также медики будут принимать пациентов с хронические неинфекционными и иными заболеваниями с декомпенсацией и угрозой возникновения экстренных ситуаций. Продолжится работа дневных стационаров и консультативный приём в медицинских организациях областного уровня, в женских консультациях будут принимать беременных, пациенток с бесплодием, стоящих в очереди на ЭКО.

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Плановая госпитализация в регионе также приостановлена, за исключением медицинской помощи при обострении хронических заболеваний, которые могут привести к жизнеугрожающим состояниям, сохранятся также койки сестринского ухода, гериатрического и психиатрического профилей, продолжится приём пациентов с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, пациентов с вирусными гепатитами, требующих стационарного лечения, а также работа акушерских стационаров.

«Оказание медицинской помощи будет организовано преимущественно с использованием дистанционных методов работы. Плановая диспансеризация на дому будет перенесена на более поздние сроки», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее плановую медицинскую помощь приостановили Калмыкия, Ростовская область, Санкт-Петербург, Орловская область и ряд других регионов.