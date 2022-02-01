Москва, , 14:42 — REGNUM В России растет заболеваемость COVID-19 среди несовершеннолетних. Об этом 1 февраля заявил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам эксперта, рост выявляемости новых случаев коронавируса среди детей происходит на фоне распространения более контагиозного штамма «Омикрон».

"Мы говорим, что «Омикрон» протекает легче, меньше тяжелых форм. Но если посмотреть, что общее количество заболевших значительно выросло, то соответственно хоть и меньшее количество тяжелых форм в процентном соотношении, но в арифметическом выражении эти цифры растут. Мы видим большое количество людей, которым требуется госпитальная помощь и интенсивная терапия. Наряду с этим повышается и количество заболевших детей», — сказал Малышев.

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