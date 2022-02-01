Кемерово, , 07:51 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 1 февраля, медицинскую помощь получают 8620 пациентов с коронавирус. Днём ранее — 8003 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки выявлено 912 случаев заражения коронавирусом, 288 пациентов выздоровели, семеро скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 96 552 случая заражения коронавирусом, 86 021 человек вылечился, 1911 пациентов скончались. В медицинских стационарах и на домашнем карантине находится 22 321 человек.