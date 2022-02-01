Улан-Удэ, , 09:21 — REGNUM Медицинские организации Бурятии получат 12 тыс. экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на эти цели из бюджета республики выделено более 3 млн рублей.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Закупка потребовалась для создания неснижаемого резерва тестов, которые в приоритетном порядке направят в больницы северных районов.

По словам главы минздрава Бурятии Евгении Лудуповой, применение диагностики COVID-19 методом ИХА позволит разгрузить поликлиники и лаборатории.

«Спрос на лабораторное исследование продолжает увеличиваться. В последние сутки проведено исследований от 8506 человек. Для сравнения, 1 января было 1871. В таком гибком режиме ускоряем процессы с ростом заболеваемости», — добавила она.

Добавим, что всего за время пандемии в государственных лабораториях республики, а также в одной частной, проведено почти 2 млн исследований на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: Амбулаторный центр развернут в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ