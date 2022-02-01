Иваново, , 10:01 — REGNUM В Ивановской области число вызовов врача на дом увеличилось в 4,3 раза за неделю с 25 по 31 января. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, данные на брифинге привёл руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Фокин подчеркнул, что этот показатель отражает реальный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на текущий момент.

В регионе также выросло число госпитализированных детей с COVID-19.

«Если в первые волны заболеваемости мы практически детей не госпитализировали, то на текущие сутки 39 детей в состоянии тяжелом и средней степени тяжести проходят лечение. В основном — в первой городской клинической больнице в Иванове», — сообщил Артур Фокин.

Всего на текущий момент в регионе на карантине находятся 414 классов в 99 школах и 137 групп в 106 детсадах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Ивановской области приостановлена диспансеризация населения, также работодателям рекомендовано раз в три дня проводить тестирование всех сотрудников, работающих очно, на коронавирус.