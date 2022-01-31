Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM В Ленинградской области продолжает фиксироваться рост количества пациентов, болеющих ковидом дома. В настоящий момент на амбулаторном лечении в регионе находятся почти 22 тыс. человек. Об этом 31 января сообщил председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Обострение болезни

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По его словам, на сегодняшний день в Ленобласти амбулаторно наблюдаются почти 22 тысяч пациентов, каждые сутки статистика по лечащимся дома прирастает на 1,5−2 тыс. человек.

«На линию «122» ежедневно поступает более семи тысяч вызовов. За последние сутки зарегистрировано 1319 новых случаев заболевания в регионе, из них всего двое привитых», — добавил чиновник.

Наибольшее число зараженных в последние сутки выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Всеволожск (126), Кириши (82), Лодейное Поле (64), Тихвин (57), Сертолово (53), Выборг (52), Гатчина (48), Луга, Сланцы (по 45), Кингисепп (36), Бокситогорск (34), Кудрово (32), пгт. им. Морозова (25), Кировск (24), Волосово, Никольское (по 23), пгт. им. Свердлова (21), Подпорожье (19), Тельмана (18), Мурино (17), Приозерск (15), Приморск, Ульяновка (по 14), пгт. Советский (13), пос. Щеглово, Пикалёво (по 12), Ивангород, Отрадное, п. Дзержинского, Тосно (по 11), Федоровское (10).

Добавим, что за минувшие сутки в областные ковидные стационары было госпитализировано 80 человек, что на 66 человек меньше, чем сутками ранее. В настоящий момент в медицинских учреждениях развернуто 1989 коек, из них свободны 472 (24,34%) койки.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 117 318 человек, из них 102 520 выздоровели, в том числе 417 выписаны за минувшие сутки. Умерло 3164 заболевших COVID-19, из них девять летальных случаев были зарегистрированы 30 января, что на три больше, чем за сутки до этого.

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