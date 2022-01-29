Иркутск, , 08:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 29 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7572 человек, причём 18 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 169 443 (+909 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

Госпитализированы 2751 (+152 за сутки). В то же время излечились 153 878 пациентов (+241 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 605 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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