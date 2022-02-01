Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 2833 человека (+89), с выздоровлениемвыписаны 558пациентов. Не справились с COVID-19 ещё 16 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 февраля.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (897), Таганроге (128), Батайске (100), а также Новочеркасске и Аксайском районе (по 99). Более 13% новых носителей инфекции — люди старше 66 лет, почти 22% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались девять женщин в возрасте от 48 до 84 лет и семеро мужчин в возрасте от 52 до 85 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 219 753 заражения коронавирусом, выздоровел 185 931 пациент. Жертвами COVID-19 стали 10 037 человек.

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