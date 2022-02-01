Екатеринбург, , 10:03 — REGNUM В Свердловской области, по состоянию на 1 февраля, зарегистрировано 25 случаев заражения штаммом «Омикрон». Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Новый штамм обнаружен у 15 туристов, вернувшихся из-за рубежа. Остальные зараженные «Омикроном» за пределы региона не выезжали и с прибывшими из-за границы не контактировали. Более половины заболевших имеют полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, пять человек получили только первый компонент вакцины.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В ведомстве установили и обследовали круг контактных лиц, а именно 171 человека.