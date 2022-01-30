Ростов-на-Дону, , 21:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону инспекторы мониторинговых групп выявили десятки нарушителей антиковидных мер. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 30 января.

Квартальный инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«В ходе массового рейда в общественном транспорте города установлено 60 нарушений масочного режима среди пассажиров. Проверочные мероприятия по соблюдению [санитарных требований] продолжаются в усиленном режиме», — уточнили в администрации.

Проверке подверглись почти 700 единиц транспорта. В отношении пассажиров, проигнорировавших соблюдение антиковидных мер, составлены протоколы об административном правонарушении.