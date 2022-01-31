Чита, , 11:13 — REGNUM За последнюю неделю (с 24 по 30 января 2022 года) заболеваемость COVID-19 в Забайкалье увеличилась более чем в два раза. Подробности сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сравнению с прошлой неделей, в Забайкалье наблюдается рост в 2,2 раза случаев заболеваемости COVID-19, при этом регистрируется максимальный уровень заболеваемости среди детского населения, пояснила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа. По её словам, максимальный уровень заболеваемости за весь период коронавирусной инфекции отмечен среди детей.

«В январе заболеваемость выше декабря на 9%», — отметила Лапа.

Вместе с тем, очагов инфекции, которые бы препятствовали продолжению учебного процесса, в регионе нет. Регистрируются единичные случаи по классам и группам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите заболевшие COVID-19 выявлены во всех образовательных учреждениях и детских садах, с каждым днем их становится больше.

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