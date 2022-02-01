Ульяновск, , 13:58 — REGNUM В Ульяновской области суточное количество выздоровевших увеличилось в 2,3 раза. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус

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По сведениям на 1 февраля, в регионе переболели ковидом 118 820 человек, что составляет 91,9% от числа выявленных случаев заражения. В том числе за последние сутки выздоровели 348 человек, что в 2,3 раза больше, чем было выписано 30 января.

Количество летальных исходов от ковида увеличилось: всего в области скончались 4072 пациента с коронавирусом, из них за последние сутки умерли три человека.

Напомним, что в Ульяновской области планируют увеличить количество сотрудников службы «122» с 46-ти человек до 137. В прошлом году служба обработала почти 140 тыс. звонков.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 129 304 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в ковидные стационары переведены 93 пациента.

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