Барнаул, , 10:26 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 30 января 2022 года вакцинированы 1 271 177 (+6214 за сутки), в том числе —889 детей возрастом 12−17 лет (за сутки данные не поменялись).

Вакцина © Наталья Диева

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Из общего числа привитых 69 626 жителей региона получили первую прививку (+1757 за сутки).

Число полностью привитых граждан составило 1 125 965 (+3295 за сутки). Также известно о 75 586 ревакцинированных (+1162 за последние сутки).

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