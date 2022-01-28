Калуга, , 10:39 — REGNUM На базе нового инфекционного госпиталя в Калуге откроют отделение для пациентов, у которых COVID-19 протекает тяжело на фоне острых и хронических кардиологических заболеваний, острых нарушений мозгового кровообращения. Об этом шла речь на рабочей встрече 27 января губернатора Владислава Шапши с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко и руководством Минздрава России, сообщает ИА REGNUM.

Рабочая встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Владислава Шапши Пресс-служба правительства Калужской области

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Шапша рассказал о телемедицинском центре, через который жители региона с признаками ОРВИ и коронавируса без посещения поликлиники могут оперативно получить помощь специалиста и начать лечение, заочно оформив больничный лист.

Калужская область получила дополнительно около 30 млн рублей на закупку лекарств для обеспечения пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, и 160 млн рублей на поддержку медиков, впервые поступивших на работу. Дополнительные средства будут выделены и на поддержку амбулаторного звена. Рассматривался также проект строительства детско-взрослой поликлиники на Правобережье Калуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 325 коек для лечения больных COVID-19 развернуто в новом ковидном госпитале — структурном подразделении калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. Ввод ковидной больницы в эксплуатацию поможет в сложной эпидемиологической ситуации сохранить объемы всех видов специализированной медицинской помощи.

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