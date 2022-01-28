Нижний Новгород, , 12:55 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 589 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 225 764 человек, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус. Красноярск Kraszdrav.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 425 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлен 248 556 случаев заражения коронавирусом, из них 1595 — за минувшие сутки. 10 458 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 17 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки.

Как сообщили ИА REGNUM, по состоянию на 28 января, в 25% от общего числа школ и детских садов Нижегородской области полностью или частично действует карантин. В частности, 113 школ полностью переведены на дистанционное обучение. Учебный и воспитательный процесс в образовательных организациях приостановлен в связи с ростом числа случаев ОРВИ и COVID-19.