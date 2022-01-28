Томск, , 05:57 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона строго соблюдать режим ограничений в связи со вспышкой СOVID-19 и максимально ограничить пребывание в людных местах. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в областной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Жвачкина, сегодня зафиксирован рекордный уровень заболевших в сутки за всё время эпидемии — более четырёхсот человек.

«Мы не должны успокаивать себя тем, что в пятую волну болезнь часто протекает в лёгких формах, уровень госпитализации ниже, а коечный фонд в «красных» зонах не заполнен и наполовину. Идёт колоссальная нагрузка на первичное звено здравоохранения и наши колл-центры», — отметил Жвачкин.

«Никто не знает, как болезнь и эпидемия проявят себя завтра, и лучшая возможность уберечься от последствий — профилактика», — подчеркнул губернатор.

Правоохранительным органам поручено не снижать контроль за соблюдением гражданами требований эпидемиологов. Также власти региона напомнили о запрете на проведение массовых мероприятий.

«Обращаюсь к работодателям: там, где это возможно, максимально переводите сотрудников на удалённый режим», — резюмировал Жвачкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января в Томской области был выявлен 65 531 носитель коронавируса, выздоровели 61 473 человека, скончались 699 ковид-пациентов.

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