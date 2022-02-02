Якутск, , 05:51 — REGNUM Больных, попавших в ковидные стационары Якутии, по данным портала стопкоронавирус. рф в два раза больше, чем по сведениям оперативного штаба республики. Так, в регионе информируют о том, что 31 января были госпитализированы 116 пациентов, по федеральным данным — 243, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Читайте также: В Якутии ситуацию с COVID-19 оценили как крайне напряжённую

Не совпадает и статистика в предыдущие дни. На сайте стопкоронавирус РФ даётся информация о 140−281 госпитализированном, в среднем в больницы попадают около 200 человек в день. Оперштаб заявлял за этот период о 86−141 якутянине, отправленном в ковидные госпитали из-за коронавирусной инфекции.

По количеству новых случаев COVID-19 данные совпадают. 31 января в республике заразились 3211 человек, 1 февраля — 3 314.

«Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания», — заверили в оперштабе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с количеством новых заболевших коронавирусной инфекцией в Якутии растёт число тяжёлых пациентов, заявил глава региона Айсен Николаев. Он назвал ситуацию по COVID-19 в регионе крайне напряжённой.