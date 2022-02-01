Оренбург, , 11:56 — REGNUM В Оренбургской области госпитализирован 151 новый пациент с коронавирусной инфекцией, что на 130 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 1 февраля информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больнице Pixabay.com

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За сутки из ковидных центров выписано в связи с выздоровлением 286 человек. На сегодняшний день в стационарах находится 29 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе жертвами заболевания стали 3597 оренбуржцев. За последний день подтверждено пять летальных исходов.

Стоит отметить, в Оренбуржье продолжается рост заболеваемости COVID-19. Среди циркулирующих вирусов доминирующее положение занимает штамм «Омикрон» — 74%.