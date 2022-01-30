Улан-Удэ, , 09:07 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 379 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени коронавирус победили 76 117 человек.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 86 668, 47% из которых приходится на жителей столицы Улан-Удэ. За минувшие сутки выявили 1513 новых носителей коронавируса.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1163 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Добавим, что за последние сутки впервые за долгое время в республике не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID-19.