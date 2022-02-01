Красноярск, , 13:19 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 14 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Красноярском крае скончались уже 9469 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 2537 носителей коронавируса, госпитализировано 295 человек, выздоровели 702 пациента.

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