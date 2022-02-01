Биробиджан, , 11:53 — REGNUM Еврейская автономия получит из федерального бюджета более 10 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти деньги позволят сосредоточить дополнительные ресурсы для противодействия вирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Читайте также: В столице Еврейской АО работников школ и детсадов проверили на COVID-19

«Новый штамм коронавирусной инфекции уже выявлен на территории Еврейской автономной области. Болезнь быстро распространяется, поэтому наша основная задача — не допустить вспышек в населённых пунктах. Первичное звено должно быть готово к различным сценариям распространения коронавируса, соответствующие поручения ранее были даны на заседании оперативного штаба», — отметил губернатор автономии Ростислав Гольдштейн.

Он считает, что выделенные деньги помогут региону мобилизовать ресурсы. Глава ЕАО также обратился к жителям с просьбой соблюдать санитарные правила — масочный режим и дистанцирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской АО раз в две недели намерены тестировать на коронавирус всех сотрудников учреждений среднего и дошкольного образования. Уже проверен 931 человек, ни у кого инфекция не обнаружена.