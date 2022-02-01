Москва, , 14:49 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 среди детей растет быстрыми темпами. Об этом 1 февраля заявил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам эксперта, в среднем по России на детей приходится 10% от числа зараженных COVID-19 людей. И количество инфицированных детей на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом тоже растет.

«За последние две недели, по данным московского департамента здравоохранения, инфицированность детей увеличилась в 14 раз. Большая работа проводится и по госпитальной базе», — сказал Малышев.

Также он привел статистику, согласно которой больше половины госпитализированных детей находятся в возрастной категории от 0 до 3 лет.

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