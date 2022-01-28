Пенза, , 12:08 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 245 случаев заражения коронавирусом, выписали 68 пациентов. В инфекционные госпитали доставили 106 носителей вируса, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего по состоянию на 28 января количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 107 116 случаев. Выздоровели 96 079 ковид-пациентов, скончались 4858 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли пять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на территории России выявлено 98 040 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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