Пермь, , 18:48 — REGNUM В Пермском крае за сутки существенно выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. В стационары поступило 293 новых пациента, что на 83 больше предыдущего суточного показателя. Об этом 28 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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За последний день из больниц выписали в связи с выздоровлением 295 пермяков. С начала пандемии от болезни оправились 157 392 человека.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 165 пациентов. Из них 71 подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 7771 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 смертей.