Томск, , 14:18 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлен 481 новый случай заражения коронавирусом, 133 из них госпитализированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе за весь период пандемии достигло 66 433. Излечились от COVID-19 к настоящему времени 62 330 человек, в том числе 421 за последние сутки.

Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 702 человека.

Добавим, что по данным на 28 января, уровень коллективного иммунитета в области достиг 58,5%. Первым компонентом вакцинированы 567 тыс. жителей, завершили вакцинацию 533,2 тыс. человек.