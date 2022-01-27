Пенза, , 12:09 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки выявили 238 случаев заражения коронавирусом, выписали 64 пациента. В инфекционные госпитали доставили 90 носителей вируса, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 27 января количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 106 871 случая. Выздоровели 96 011 ковид-пациентов, скончались 4853 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли три пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на территории России госпитализировали 12 807 пациентов с COVID-19, также было выявлено 88 816 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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