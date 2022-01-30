Иркутск, , 08:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 30 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7588 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 170 417 (+974 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

Госпитализированы 2949 (+198 за сутки). В то же время излечились 154 074 пациентов (+196 за сутки).

Ещё 607 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (_2 за сутки).

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