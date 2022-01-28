Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки госпитализировали в ковидные стационары 713 заболевших COVID-19, что на 49 больше, чем днем ранее. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе Смольного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Госпитализация пациента с коронавирусом Cap.ru

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В настоящий момент в городе на Неве развернуто 8687 ковидных коек в 17 городских и трех федеральных стационарах. 45,08% перепрофилированного коечного фонда свободно. На лечении под постоянным наблюдением врачей находятся 6714 пациентов, из них 580 — в реанимации, в том числе 316 — на ИВЛ.

Во временном полевом госпитале «Ленэкпо» для больных с легкой формой ковида, но которые не могут лечиться дома, в настоящий момент находятся 222 человека. В пансионате «Заря» — 531 горожанин, а в обсервации в пансионате «Балтиец» — 161 человек. На амбулаторном лечении остаются 79 089 петербуржцев.

Всего за минувшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 13 976 петербуржцев, что на 2168 больше, чем за день до этого. При этом выписан по выздоровлению с больничного 3281 из ранее инфицированных. Также зарегистрировано 57 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, что на семь больше чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 976 259 зараженных, из них 850 554 выздоровели. Умерло 29 713 человек.

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