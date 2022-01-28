Владимир, , 14:43 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 100 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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28 января подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусом — на 17 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 87 тыс. 916 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 80 тыс. 567 пациентов, в том числе 419 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3076 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.