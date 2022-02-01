Петрозаводск, , 15:42 — REGNUM В коронавирусных стационарах Республики Карелия сегодня на лечении находятся 799 пациентов, что на 60 больше, чем сутками ранее. 47 из госпитализированных — дети. Об этом 1 февраля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Рука ребенка Pixabay.com

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По его словам, помимо детей, на лечении под постоянным наблюдением находятся 62 молодых человека в возрасте от 18 до 29 лет. Еще 69 пациентов — в возрасте 30−39 лет, 113 человек — от 40 до 49 лет, 173 пациента — от 50−59 лет, и 335 человек в возрасте от 60 лет и старше.

«На амбулаторном лечении в поликлиниках Петрозаводска с ковидом находятся 2868 человек», — заметил чиновник.

Пациенты в этой группе распределяются по возрастам следующим образом: дети до 18 лет — 562 (19,6%) человека, 18−29 лет — 356 (12,4%) человек, 30−39 лет — 706 (24,6%) человек, 40−49 лет — 668 (23,3%) человек, 50−59 лет — 364 (12,7%) человека и старше 60 лет — 212 (7,4%) человек.

Добавим, что на 1 февраля в Республике Карелия зарегистрировано 99 719 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 12 195 детей. За прошедшие сутки выявлены 764 инфицированных (198 — дети), что на 41 человека больше, чем за день до этого. Среди новых случаев 739 человек (95,9%) не были привиты.

Выздоровели с начала пандемии 94 733 человека, за последние сутки — 678 человек. За сутки в Карелии зарегистрированы три летальных случая среди пациентов, заболевших ковидом. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла в республике жизни 1319 человек.

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