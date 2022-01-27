Сыктывкар, 27 января 2022, 12:45 — REGNUM В Сыктывкаре открылся первый пункт экспресс-тестирования на ковид. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
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Пункт находится он на республиканском стадионе. Для тестирования необходим паспорт и медицинский полис. При выявлении инфекции пациента направят в ковидный центр, где проведут осмотр и выпишут больничный и назначат лечение.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми из-за возросшей нагрузки на медучреждения приостановили оказание плановой медпомощи.