Томск, , 12:49 — REGNUM С 1 февраля в Томской области вводится ряд новых коронавирусных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в областной администрации.

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По словам томского губернатора Сергея Жвачкина, на эти меры регион вынужден идти из-за ухудшающейся эпидобстановки.

«При сегодняшней динамике мы прогнозируем до 1000 заболевших в сутки. Несмотря на то, что пятая волна по течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря на то, что стационары наполовину пусты, наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и колл-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать всё, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции», — прокомментировал губернатор.

До улучшения обстановки в регионе приостанавливается плановая медпомощь. Исключение составляют пациенты, для которых отсрочка критична для здоровья.

Учреждения дополнительного образования отправляются на «дистант» с 1 февраля до 1 марта. Также до 1 марта в области запрещаются любые массовые мероприятия в общепите, услуги детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон.

До 1 марта запрещены досуговые, развлекательные, рекламные, зрелищные, культурные, спортивные и другие мероприятия с очным присутствием граждан. Разрешены мероприятия, которые проводятся при наличии посадочных мест для зрителей. Однако их заполняемость должны быть менее 50%.

Что касается школ, они будет переводиться на дистанционный режим не менее чем на неделю, если у 1% учеников или 10% работников выявили коронавирус.

Предприятиям и коллективам запрещено проводить массовые мероприятия и собрания.

Правоохранительные органы наделяются всеми необходимыми полномочиями, вплоть до закрытия учреждений-нарушителей.

«Если обстановка не нормализуется, возможны дополнительные ограничения», — говорится в сообщении областных властей.

Напомним, по состоянию на 31 января в Томской области выявлено 67 464 носителя коронавируса.

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