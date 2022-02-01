Саратов, , 16:03 — REGNUM В Саратовской области в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты 79 школ. Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба регионального минобразования.

Игры во время карантина Иван Шилов ©ИА REGNUM

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На сегодняшний день на карантин полностью закрыты школы в Балашовском, Екатериновском, Калининском, Новоузенском, Новобурасском, Озинском, Романовском, Ровенском и Энгельсском районах, а также в Саратове. Кроме этого, закрыты четыре детских сада (Александрово-Гайский, Ровенский, Федоровский районы).

Частично закрыты из-за вспышки заболеваемости 369 классов в 103 школах, 13 групп в 11 детских садах.

Студенты высших учебных заведений области с 1 по 9 февраля находятся на каникулах.

Полностью закрытых образовательных учреждений в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией нет. Частично закрыты 54 класса в 27 школах, 14 групп в 12 детских садах, 15 групп в трех профорганизациях.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области среди заразившихся коронавирусом за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 348 человек, 260 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1387 пациентов, на амбулаторном — 8739.

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