Салехард, , 18:47 — REGNUM На Ямале в структуре заболеваемости COVID-19 около 40% приходится на детей и подростков. По этой причине было принято решение продлить дистанционное обучение школьников с 1 по 8 классы до 19 февраля. сообщает региональный оперативный штаб.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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У ямальских первоклассников с 7 по 12 февраля будут каникулы. Ученики 9 — 11 классов продолжат заниматься очно. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Таким образом, период разобщения дошкольных и школьных коллективов составит месяц, отметили в штабе.

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