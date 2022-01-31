Красногорск, , 14:46 — REGNUM Студентам медицинских колледжей, который будут работать операторами горячей линии по коронавирусу «122» в Подмосковье начнут платить зарплату. Об этом 31 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Оператор Горячей линии Vasherukodelie.ru

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«На горячую линию у нас студенты привлечены. Позаботьтесь пожалуйста, чтобы они получали деньги за свою работу», — сказал Воробьев.

В ответ зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что соответствующие меры уже предприняты. После этого она рассказала, что участвующим в работе горячей линии студентам будут платить минимальную заработную плату.

«Мы проработали этот вопрос. У нас они будут работать неделю через неделю, чтобы продолжался у них учебный процесс и получать они будут 16 тыс. рублей в месяц — минимальный размер оплаты труда», — сказала Стригункова.

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